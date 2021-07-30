Marmara Üniversitesi, yeni YÖK Başkanı'nı açıkladı; paylaşım kısa süre sonra silindi

Marmara Üniversitesi, YÖK Başkanı olarak üniversitenin rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın atandığını duyurdu ancak üniversitenin Twitter hesabından yapılan paylaşım kısa süre sonra silindi. YÖK Başkanı'nın YÖK üyeleri arasından Cumhurbaşkanı Kararı ile atanması gerekiyor. Özvar YÖK üyesi değil.

11 Kasım 2014’te ilk kez YÖK Başkanı seçilen Yekta Saraç’ın görev süresi 20 Temmuz’da doldu. Saraç, 20 Temmuz 2017’de ikinci kez YÖK Başkanı seçilmiş, böylece bu göreve ikinci kez seçilen ilk isim olmuştu.

Çalışma arkadaşlarına bir veda mesajı da gönderin Saraç'ın görevden alınması bekleniyordu.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan paylaşımın silinmesi ve Resmi Gazete'nin saat 01.00 itibariyle yayımlanmaması dikkat çekti.

Yekta Saraç kimdir?

1963 İstanbul doğumlu Yekta Saraç 1985’te İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduğu yıl aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı, 1987’de yüksek lisans programını tamamladı.

1991’de doktora unvanını alan Saraç, 1992’de yardımcı doçent, 1994’te doçent ve 2000’de profesör oldu. Yekta Saraç’ın yayınlanmış sekiz kitabı var, üç kitabı ise baskıya hazır durumda. 2005 yılından beri YÖK üyesi. 2010-2014 yılları arasında YÖK Başkan vekilliği görevi yürüttü.

Erol Özvar kimdir?

1966'da İstanbul'da doğan Prof. Dr. Erol Özvar; ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde doktora tezini sundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapan Özvar, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Özvar Türk Tarih Kurumu’nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nin idare kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir. İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çocuk babasıdır. (ANKA)