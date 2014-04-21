Marmara Üniversitesi'n taşınıyor, boşaltılan arazileri TOKİ satacak

Marmara Üniversitesi, Nişantaşı, Validebağ, Halkalı, Bahçelievler gibi semtlerde yer alan fakülte ve birimlerini Maltepe’deki yeni yapılan kampüse taşımaya başladı. İstanbul’un emlak değeri en yüksek semtleri arasında olan üniversite arazileri ise TOKİ tarafından satışa çıkarılacak.

Gülden Aydın’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Marmara Üniversitesi’nin Maltepe Başıbüyük’teki 3.000 dönümlük yeni kampüsünün inşaatı, hızla devam ediyor. Haydarpaşa’daki 7 bin öğrencili Tıp Fakültesi, geçtiğimiz şubatta Maltepe’ye taşındı. Diş Hekimliği Fakültesi binası ise bitmek üzere. Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik, Ebelik, Diyetisyenlik, Fizyoterapi, Hastane Yöneticiliği)’nin temeli Mayıs, Eczacılık Fakültesi’nin temeli ise Haziranda atılacak. Nişantaşı’ndaki Diş Hekimliği ile İletişim fakülteleri, önümüzdeki haziranda geçici olarak Haydarpaşa’ya taşınacak. Maltepe’deki şantiye görevlileri, “Fakülteler peyderpey yapılıyor. İnşaatı biten buraya taşınacak” diyor. Tıp Fakültesi’nin yapımını üstlenen ZEK-SAN, Van Erciş ve TOKİ Elazığ afet konutları, TOKİ Denizli; Diş Hekimliği Fakültesi’ni yapan iki firmadan RG, Adalet Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TANK Yapı ise Milli Savunma Bakanlığı’ndan aldığı önemli ihalelerle tanınıyor.

Arazi askeriyenin

Maltepe Başıbüyük’teki kampüs projesi, askeri tesislerin taşınması gündeme geldiğinde ortaya çıktı. 2011’de, içinde Kenan Evren Kışlası’nın da bulunduğu arazi, O dönem Kara Kuvvetleri Komutanı olan Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun desteğiyle Marmara Üniversitesi’ne verilmiş. Kıvrıkoğlu, müteahhitlerin göz diktiği adalar ve Marmara Denizi manzaralı bu değerli arazide bilim kurumunun yer almasını olumlu bulmuş. TOKİ, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasındaki 14 kampüsünden boşalan arazileri ihaleyle satacak. Yeni AVM ve rezidanslarla betonlaşma gündeme gelecek. TOKİ Başkanlığı, görüşmelerin seyri hakkında “Marmara Üniversitesi ile protokol çalışmalarımız, taslaklar üzerinde karşılıklı görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz imza aşamasına gelmedik” diyor.

Rektör Gül: Satış değil takas

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül, boşalacak arazilerin akıbetini şöyle açıkladı:

“Üniversitemizin tüm arazileri, Milli Emlak’tan tahsisli. Dolayısıyla satılması değil, kurumlar arası takası söz konusu. Yeni kampüs, Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün arazilerine yapılıyor.



Üniversite olarak bizim ihaleye vermemiz, para işlerine girmemiz söz konusu olamaz. Araziler bize ait değil. Kamu arazileri. TOKİ eliyle satışa çıkarılmasını sağlayan Milli Emlak’ın bağlı bulunduğu MaliyeBakanlığı. Üniversitemizin satışla bir ilgisi yok.

TOKİ ile başlayan protokol görüşmelerine Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve üniversitemiz katılıyor. Yerel seçimler nedeniyle duran görüşmeler haziranda bitecek ve imza atılacak. İşlemler tamamlandığında kamuoyuna duyuracağız. Askeri arazideki inşaatlara başlamak için kışlanın taşınmasını bekliyoruz.

Üniversitemizin 75 bin öğrencisi, 3 bini akademik kadro 5 bin personeli var. Maltepe’de bir teknokent kuruyoruz. Yeşil kampüs, akıllı binalar… Tepeye rüzgâr türbini ve gözlemevi kuracağız. Türkiye’de rol model olmak istiyoruz. Sağlık Bilimleri kampüsünü Avrupa Yatırım Bankası’ndan aldığımız 35 milyon Euro ile yapıyoruz. Depremden etkilenmeyen raylı sistemli, en ileri ameliyat tekniklerinin kullanıldığı 720 yataklı hastanemiz eylülde açılacak.

‘Tarihi binalar namusumuz’

Osmanlı döneminde yapılan Sultanahmet’teki Ticaret ve Ziraat Bakanlığı ile Haydarpaşa’daki Mektebi Tıbbiyeyi Şahane binalarımız namusumuz. Elimizde tutmaya kararlıyız. Restore edip kongre, sergi ve müze merkezi olarak kullanacağız.”

Çok ciddi bir skandal

“TOKİ, kamu arazilerini aldıktan sonra belli firmalara pazarlıyor. Ayrıcalıklı imar haklarıyla sınırsız yapılaşmanın önü açılıyor. Üniversitenin 2 milyon 457 bin metrekarelik arazisinde 5 ile 10 emsal arasında yapılaşma artışı tahmin ediyoruz. Emsal artışı sonrasındaki yolsuzluğun miktarını hesaplayalım: 2 milyon 457 bin metrekare alan üzerine TOKİ’nin geçmişteki uygulamalarına bakarak 6 emsalde yapılaşma gerçekleştiğinde 300 milyar TL’nin üstünde bir imar yolsuzluğu gerçekleşecek. Çok ciddi bir skandalla karşı karşıyayız.”

İşte o araziler

Göztepe: 147 dönüm, Üsküdar (Bağlarbaşı): 39 dönüm Üsküdar (Validebağ): 50 dönüm Nişantaşı: 24 dönüm Bahçelievler: 4 dönüm, Halkalı: 1.182 dönüm, Kartal: 1.000 dönüm, Selimpaşa: 11 dönüm. Toplam: 2.457 dönüm.