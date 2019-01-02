Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı Belçika'da Türkiye'yi temsil edecek

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı Belçika’nın Kortrijk kentinde düzenlenecek olan IKF Europa Cup finallerinde Türkiye'yi temsil edecek. Karşılaşmalar 10-12 Ocak 2019 tarihleri arasında oynanacak.

Ülkelerinde şampiyon olan takımlarının katıldığı korfbol Avrupa Kupası finallerinde 8 takım yer alacak. 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Kocaeli’de yapılan IKF Avrupa Kupası elemelerinde 2. olan Marmara Üniversitesi korfbol takımı finallere katılmaya hak kazanmıştı.

Korfbol nedir?

Kızların ve erkeklerin aynı takımda yer alarak oynadığı dünyadaki tek takım sporudur. Amaç rakip takımın potasına (korf) topu atarak sayı elde etmektir.

Korfbol bir takım sporudur ve takım çalışması gerektirir; topla koşmaya veya top sürmeye izin verilmez. Bir oyuncu yopla koşarken yakalanırsa durup pas verilmesi gerekmektedir.

Korfbol sporunda bir erkek bir erkeğe, bir bayan bir bayana savunma yapabilir ve bir kişiye karşı iki kişi savunma yapamaz.

Takımlar 4 erkek ve 4 kadın olmak üzere 8 oyuncudan oluşur.