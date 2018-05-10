Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden veda buluşması

Nişantaşı’nda bulunan Marmara Üniversitesi arazisinin ihaleyle satılmasının ardından cumartesi günü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunlar Derneği, yerleşkede bir veda programı düzenleyecek. Dernek, (İLMED “Bu bir veda buluşmasıdır” diyerek veda programına katılım çağrısı yaptı.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre,16 yıldır mezunları düzenlenen pilav günlerinde bir araya getiren İLMED, bu defa buluşmanın bir pilav gününün ötesinde olduğuna dikkat çekti. 12 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek veda programının başlangıç saati 11.00 olarak duyuruldu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, bu sene son defa Nişantaşı yerleşkesinde eğitim verdi. Fakülte önümüzdeki seneden itibaren Başıbüyük’te bulunan üniversitenin yeni yerleşkesinde olacak.



Şehir içinde hem eğitim hem sosyal yaşam

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Hüseyin Irmak, “İstanbul’un orta yerinde Nişantaşı’nda vaha gibi bir yer. Vahanın betonlaştırılmasını vicdanen kabul etmek mümkün değil” diye konuştu.

Başkan Irmak şöyle devam etti: “Marmara Üniversitesi yönetimi üniversiteyi tek merkezde toplayarak bu araziyi satma kararı aldı. Okulumuz bu sene taşınacak. Ancak bizlerin, İstanbul’un merkezindeki bu yerde sayısız anısı var. Şehir içinde bir yandan eğitim bir yandan zengin sosyal yaşamın içinde kendimizi bulabiliyorduk. Çok sayıda genç buradan gelip geçti. Madem birikmiş anılarımız, yaşanmışlıklarımız var, herkesi çağırıp bir veda düzenleyelim diye düşündük. Vicdani noktada fakültenin taşınması bize uygun değil. İstanbul’un orta yerinde Nişantaşı’nda vaha gibi bir yer. Vahanın betonlaştırılmasını vicdanen kabul etmek mümkün değil. Ama madem okul yönetimi bu kararı verdi şimdi gençlik anıları olan, ağaçlarının gölgesi altında vakit geçiren, sıralarında eğitim almış tüm arkadaşlarımızı bu buluşmaya bekliyoruz.”



Uzun süre Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi olarak hizmet veren ve yaklaşık 25 dönümlük genişliğe sahip olan arsa geçen mart ayında DAP Yapı’ya satılmıştı.



İhalede toplam teklif 1 milyar 763 milyon 750 bin TL olmuştu.