Marmara Üniversitesi İletişim Dekanlığı'na Yeni Şafak yazarı mı getirilmek isteniyor?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekan belirsizliği yaşanıyor. Marmara İletişim Mezunları Derneği (İLMED) fakülte dekanlığına Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Ergün Yıldırım’ın getirilmek istendiğini ileri sürdü. Açıklamada, “Dışarıdan dekan istemiyoruz” denildi

Gümüşhane’de AKP’den milletvekili aday adayı olabilmek için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki dekanlık görevinden istifa eden Yusuf Devran’ın ardından boş kalan koltuğa geçici olarak Prof. Dr. Selma Ulus getirilmişti. Memurlar.net’te ve Milliyet gazetesinde 2 Haziran tarihinde yayımlanan ilanda Gazetecilik Bölümü/Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’na atanacak bir profesörde “siyaset, din, kültür ve bilgi sosyolojisi alanlarında çalışmış olmak” koşulunu arandığı açıklandı. Bunun üzerine kulislerde iletişim fakültesi öğretim görevlilerinin huzursuz olduğu ve bu ilana itiraz ettiği konuşuluyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İLMED de dün “Fakülte içinde dekanlığa atanabilecek nitelik ve deneyimde 20’nin üzerinde ‘iletişimci’ profesör varken dışarıdan dekan istemiyoruz” başlıklı bir açıklama yaptı.

Adama göre ilan

Açıklamada, Milliyet gazetesi ve Memurlar.net’te yer alan kadro ilanına değinilerek “Yani ‘adama göre ilan’ ile bir anlamda adayını ilan etti: Prof. Dr. Ergün Yıldırım” denildi.