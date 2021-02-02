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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selahattin Akkuş evinde ölü bulundu

Selahattin Akkuş

02 Şubat 2021 14:39

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60),Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Datça'daki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları jandarmayı aradı.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu. İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

 

 

 

Selahattin AkkuşMarmara ÜniversitesiHukuk Fakültesievinde ölü bulunduDatça
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