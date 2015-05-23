Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi skandalı: Kimsesiz hastayı saatlerce aç bıraktılar!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan tedavi skandalı sostyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Hastanede tedavi gören bir hastanın saatlerce inlemesi üzerine bir hasta yakını, sedyede yatan hastanın yanına gelerek bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Bunun üzerine saatlerce açlıktan inlediği ortaya çıkan hastanın tek isteği "ekmek" oldu.

Sosyal medyada ise konuyla ilgili kampanya başlatıldı, binlerce twitter kullanıcısı tarafından 30 bini aşkın tweet atıldı, tepki gösterildi. Telefonla ulaştığımız hastane yetkilileri ise uzun süredir hastanın orada tedavi gördüğünü, şu anda durumunun iyi olduğunu belirten yazılı bir açıklama yaptı.

‘Açlıktan inim inim inliyordu’

Buse Özel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak duyulmasını sağlayan vatandaş yaşananları şöyle anlattı:

19 Mayıs gecesi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste yatan resimdeki kişi, kimsesiz aklı başında olmayan bir hasta. Dün gece anneanneme refakat etmek için hastanede kaldım. Bu resimde gördüğünüz adamcağız bütün gece inledi. İçerde oturan 5 tane doktor, hemşire, asistan vs. hastaya bakmadılar bile.

‘Neyin var’ dedim ‘açım’ dedi

Ben dayanamadım yanına gittim. "Neyin var bir şey mi istiyorsun?" dediğimde aldığım cevap çok acıydı. Ekmek dedi. Açım dedi. Yanımda poğaça vardı onları verdim ve adamcağızın bütün inlemeleri bitti. Düşünsenize kimsesiz bir adam polis tarafından getirilmiş kimliği bile belli değil adını bile bilmiyor ve devletin hastanesinde açlıktan inliyor. Burada bulunan hasta yakınları adamı doyuruyor su veriyor... Yine dayanamadım doktor ve hemşirelerin yanına gittim. Adam durmadan inliyor dedim. Sanki başka dil konuşuyormuşum gibi suratıma baktılar ve "O hasta hep öyle hep inliyor" dediler. "Adam açlıktan inliyor" dediğimde ise "Biz bir şey yapamayız" şeklinde yanıt aldım. "Hastane yemek vermiyor mu" dediğimde "Burası acil, burada kimseye yemek verilmiyor." dediler ve konu kapandı.

Hastaneden açıklama

Olayın ardından hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi,

Hasta 112 tarafından kimliksiz bir şekilde trafik kazası nedeniyle acilimize getirildi. Hastanın ilgili bölümler tarafından değerlendirilirken, geldiğinde alkollü olduğu tespit edildi. Hastada hayati tehlike saptanmadı. Kalçadaki çatlakları nedeniyle yatak istirahati önerildi. Hastanın acilde gözlemi sırasında solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine takio amaçlı dahiliye tarafından yatırılarak tetkik ve tedavisine devam edildi.

Bu süreçte hastane polisi tarafından kimlik tespiti yapılmaya çalışılmış, 28.04.2015 tarih ve 7484 sayılı yazımız ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kimlik tespiti talebinde bulunulmuş, takibinde Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 07.05.2015 tarih ve 1733 sayılı yazısı ile yanıt dönülmüştür. Bu süreçte hasta hiçbir yakını tarafından sorulmamış ve yakını tespit edilememiştir. Bağlı bulunduğumuz İstanbul

Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği'ne ve Aileler ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bilgi verilmiştir. Tüm konsültasyonları ve değerlendirmeleri sonucunda ise tıbbi olarak hastanın taburculuğuna karar verilen hastanın yakınlarına ulaşılamaması nedeni ile hasta taburcu edilmemiş, dahiliye kliniklerinde yer olmaması durumunun devam etmesi nedeni ile de başka bir servisimize dahiliye kliniği adına yatışı yapılmıştır. Hastanın hastanemizde bakımı devam etmektedir.