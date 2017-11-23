Marmara Üniversitesi, Ahmet Davutoğlu'nun konferansını iptal etti

Marmara Üniversitesi, eski başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun okulda vermeyi planladığı konferansı iptal etti.

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, Davutoğlu'nun 'Duruş' adlı yeni kitabıyla ilgili olarak 'Bilgiden Bilince Ahlaktan Davranışa' başlıklı bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan konferans bugün iptal edildi. Öğrenci topluluğu, 'elde olmayan sebeplerden dolayı' konferansın iptal edildiğini açıkladı ve üniversite yönetiminin böyle bir karar aldığını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre göre, Davutoğlu'na yakın bir kaynak iptal kararını doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Normalde bu konferansa izin verilmişti. Bunun üzerine hocaya yakın kişiler de üniversite yetkilileriyle temasa geçtiler. Ancak bu noktada güvenlik gerekçe gösterilerek konferans iptal edildi. Son tahlilde bu üniversite yönetiminin inisiyatifiyle oldu. Hoca gençlere hitap eden 'Duruş' kitabıyla ilgili bir konuşma yapacaktı. Öğrenci topluluğu uzun süredir davet ediyordu, hoca da kitap çıkınca kabul etti. Hoca daha önce, 28 Şubat zamanında bu üniversitede öğretim üyeliği yapmış biri, şimdi bu üniversitede konuşamıyor.”