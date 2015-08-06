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Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına beklentisi olduğunu açıkladı

06 Ağustos 2015 19:06

Afrika sıcaklarının etkisi altındaki Türkiye'nin 3 bölgesi için şaşırtan uyarı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına beklentisi olduğunu açıkladı.

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle: “Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın (07.08.2015-Cuma) akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına'nın Marmara'da aynı gün gece saatlerinde, Kuzey Ege'de Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

 

5 günlük hava tahmini

 

Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın yarın (07.08.2015-Cuma) öğle saatlerinde kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına'nın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.”

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