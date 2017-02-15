Marmara İletişim öğrencileri, hocalarını uğurladı: Teslim olmadık, olmayacağız

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nde ihraç edilen akademisyenleri öğrencileri uğurladı.

686 sayılı KHK ile ihraç edilen 330 akademisyen arasında bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlileri Dr. Utku Uraz Aydın, Burcu Yılmaz ve Emre Tansu Keten eşyalarını toplayarak üniversiteden ayrıldı. Nişantaşı Kampüsü’nden “Teslim olmadık, teslim olmayacağız”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları eşliğinde çıkan akademisyenleri okul dışında öğrenciler ve akademisyenler karşıladı. Evrensel'de yer alan habere göre, iletişim fakültesinin eski dekanlarından Prof. Dr. Ünsal Oskay’ın resmini de taşıyan grup üyeleri “Akademi susturulamaz, geri döneceğiz” pankartı açtı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükran Esen de, ihraç edilen akademisyenlere destek oldu. Esen yaptığı açıklamada “Güzel bir günde değiliz, zor günlerden geçiyor Türkiye. 1980’lerde daha kötüsünü yaşadık, ona yaklaşıyoruz ama bugünler de altta kalacak. İhraç edilen üç arkadaşımız için buradayız. Onların bilimsel çalışma dışında bir şey yapmadıklarını biliyoruz. Suçsuz olduklarını biliyoruz. Onların bilimin gerektirdiğini yansıtarak her şeyi sorguladıklarını biliyoruz. Bilim sorgulamayı gerektirir. Bilimin gerektirdiği şey, üniversitelerin gerektirdiği şeydir. Onun için sorgulanması gerekirken ‘neden sorguladınız’ üzerine ihraç edilmesi bizim açımızdan yanlıştır. Bu yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz. Yanlışlıklar komedyası oynanıyor. Komedyadan trajediye döndü” dedi.

"Akademide muhalif düşüncenin kıyımı"

Duyguları anların yaşandığı uğurlamada ilk konuşmayı Marmara İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Utku Uraz Aydın yaptı. 300’e yakın akademisyen, Eğitim-Sen üyesi ve barış imzacısının ihraç edildiğini hatırlatan Aydın, “Bunlar haksız, hukuksuz kıyımlardır. Resmen akademide muhalif düşüncenin kıyımı ve kırımı gerçekleştiriliyor ve biz ihraç edilen arkadaşlarımız için kampüs oluyoruz” dedi. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yaşanan provokasyona da tepki gösteren Aydın, ihraç edilen akademisyenlerin eşyalarını alırken, polis gözetimi altında saldırıya uğradıklarına dikkat çekti. Bu saldırıların sorumlusunun Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Arat olduğunu vurgulayan Aydın, Arat’ı kınadı ve istifa etmeye çağırdı. Aydın, “Mehmet Emin Arat Marmara Üniversitesi’nin dekanıysa önce bizim güvenliğimizi sağlasın. Üniversitede hâlâ Eğitim Sen üyesi öğretim üyeleri var. Peki sormak lazım Mehmet Emin bey onların güvenliğini sağlayabilecek mi?” diye konuştu.

"Basın bastırılıyorsa sesi çıkmıyorsa

o sesi iletişim fakülteleri yükseltecek"

Açıklamada konuşan ihraç edilen araştırma görevlisi Emre Tansu Keten, İletişim Fakültesi’nde öğrencilere doğru haberciliği öğrettiklerini ama İktidarın bundan korktuğunu söyledi. 10 yıldır medyaya yönelik baskıların arttığını ifade eden Keten, “Televizyonda gördüklerimizin aslında gerçeğin değil, sistem tarafından kurgulanmış hali olduğunu gördük. Üniversiteside gazetecilik mesleğinin tarafsız olarak eleştirmesi gerektiği öğretildi. Ama mezun olduktan sonra bambaşka bir tablo ile karşılaştık. Okulda öğrendiğimiz gazeteciliği yapmamızın karşılığı bu ülkede maalesef işsizlik oluyor. Ben de sanırım korktum o yüzden akademiye girdim fakat orada da işsiz kaldım. Akademide bile hakikatlerden kaçınılacak bir noktaya gelmişiz. Tekçiliğe karşı basının ses çıkarması gerekiyor. Basın bastırılıyorsa sesi çıkmıyorsa o sesi iletişim fakülteleri yükseltecek” diye konuştu.