Marmara İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı Ergün Yıldırım oldu

YÖK, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne Yusuf Devran’ın ardından Prof. Dr. Ergün Yıldırım'ı dekan olarak atadı.

Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarı olan Yıldırım’ın atama kararı 27 Ağustos’taki YÖK Genel Kurul toplantısında alındı.

SoL'da yer alan habere göre, Ülke TV ve TVnet televizyonlarında da program yapmış olan Devran, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde profesör olarak görev yapmıştı.

Yusuf Devran dekanlığı döneminde öğrencilere ve akademisyenlere açtığı soruşturmalarla, jüriye yüksek lisans sınavında okula kabul edilecek öğrenciler için bir liste verdiği ve bunu kabul etmeyen öğretim üyesini tehdit edip fiziksel şiddet uygulamasıyla gündeme gelmişti.