-Marmara için yağış uyarısı ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün, Marmara ve Batı Karadeniz'de, poyraz fırtınasıyla birlikte kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sağanak nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilen açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.