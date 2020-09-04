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Marmara için sağanak yağış uyarısı

04 Eylül 2020 10:22

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülürken, bölgede sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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