Marmara için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul ve çevre illerde yağış ve şiddetli rüzgâr uyarısı yaptı. Marmara’da hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması beklenirken, rüzgar hafif ve orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege’de bu akşam, Batı Karadeniz’in batısı ile Marmara’da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yarın ise sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.