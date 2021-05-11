Marmara Gölü’nün kuruyan kısımlarının DSİ’den habersiz olarak onlarca kişiye kiralandığı ortaya çıktı

Ege Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü, vahşi sulama ve sorumsuzluk nedeniyle kurumaya yüz tutarken, gölün kuruyan alanlarının yakılarak usulsüz olarak onlarca kişiye DSİ’den habersiz kiralandığı ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan” olarak tescillenen, ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ile karşı karşıya kaldı. Kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı gölde, derinlik 60 santimetreye düşerken, kayıkların karaya oturdu ve balıkçılık bitme noktasına geldi. Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, kuruyan gölün binlerce dönümünün bir kişi tarafından onlarca köylüye tarım arazisi olarak kiralandığı ortaya çıktı. Hukuki boşluktan yararlanan bu kişiler, tarım arazisine çevirdiği kuru yerlerde buğday, ayçiçeği vb. ekti. Kuruyan arazinin daha verimli olması için sazlıklar yakıldı, söğüt ormanları kesildi. Ekosistemin bozulması ile kuşların yuvaları bozuldu.

DSİ, kiralayan kişiye ceza kesti

Yaklaşık üç yıldır süren arazi gaspı için DSİ, kiralayan kişiye ceza kesti. Ancak, kişinin üzerine mal varlığı bulunmadığı ve adresi de tespit edilemediği için cezai işlem de uygulanamadı. İlk tespitte yüzlerce dönüm arazinin kullanıldığı tespit edildi.