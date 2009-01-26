Marmara geriliyor

Uzmanlar, Marmara Denizi'nde önceki gün meydana gelen 4.2'lik depremin Marmara fay hattındaki hareketliliğin sinyali olduğunu söyledi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre önceki akşam saat 17.58 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi olan 7,8 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Tekirdağ merkez ile Çorlu ve Şarköy ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. 4.2'lik depremin ardından dün de akşam saatlerine kadar 24 hafif şiddetli deprem meydana geldi. 2.5 ile 3.6 büyüklükleri arasındaki artçı şoklar Marmara Denizi'ne yakın yerleşim birimlerinde hissedildi.



Marmara Denizi'nde meydana gelen bu depremin olası Marmara depremiyle bağlantısı hakkında uzmanların görüşleri şöyle:



Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu: Sıra dışı bir deprem



Beklediğimiz kırılma ile ilişkisi var. Oradaki gerilmelerin sonunda oluşuyor. Çorlu'nun 30 kilo-metre açığında denizde ve kırılmasını beklediğimiz Kuzey Anadolu fayının üzerinde ama açısı farklı. Faydaki gerilmenin işareti. Dolaylı olarak kırılması beklenilen fay ile ilişkili bir deprem. Sıradışı olduğu kesin."



Prof. Dr. Ahmet Ercan: Ana deprem için erken



"2007'de yaptığım açıklamada 2007 ile 2015 arasında büyüklüğü4 ile 5.5'a kadar varabilecek depremler olacağını söylemiştim. Bu gerginliğin birikmekte olduğu işaretini gösteriyor. Ama ana depremin oluşması için henüz erken. Yaptığım her türlü hesaplara göre bu bölgede 7 ve 7.2 arasında ana deprem olmasını bekliyorum."



Prof. Dr. Naci Görür: Önce araştırmasonra açıklama



"Önceki akşam Marmara Denizi'nde meydana gelen 7,8 kilo-metre derinlikte 4,2 büyüklüğündeki son deprem ve artçıları ile ilgili henüz bir değerlendirme yapmadık. Bunu yapmadan da herhangi bir yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum. Konuyu değerlendirdikten sonra gerekli açıklamaları yapacağız."

