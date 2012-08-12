Marmara Ereğlisi'nde eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında denizen düşen eğitim uçağının pilotları Hikmet Aral ile Lisa Şenel'in cesetlerine ulaşıldı.

Edremit'e gitmek üzere havalanan CIRRUS tipi pervaneli uçak kalkmasının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğilisi'nin yaklaşık 5 kilometre açıklarında radar teması kesildi.

Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, bir helikopter ve balıkçılar da katılırken; ilk önce uçağın parçalarına ulaşılırken, akşam saatlerinde de dalgıçlar, öğretmen Pilot Hikmet Aral ve Öğrenci Pilot Liza Şener'in cesetlerini buldu.