T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmara Ereğlisi'nde eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol merkezi, uçağa yaptığı çağrıdan cevap alamayınca arama kurtarma ekipleri harekete geçirildi

12 Ağustos 2012 18:40

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında denizen düşen eğitim uçağının pilotları Hikmet Aral ile Lisa Şenel'in cesetlerine ulaşıldı.

Edremit'e gitmek üzere havalanan CIRRUS tipi pervaneli uçak kalkmasının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğilisi'nin yaklaşık 5 kilometre açıklarında radar teması kesildi.

Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, bir helikopter ve balıkçılar da katılırken; ilk önce uçağın parçalarına ulaşılırken, akşam saatlerinde de dalgıçlar, öğretmen Pilot Hikmet Aral ve Öğrenci Pilot Liza Şener'in cesetlerini buldu.

 

ETİKETLER

tekirdağuçakkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24