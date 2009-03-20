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'Marmara, deprem alarmı veriyor'

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Fay hattında hareketlilik son bir ay içinde artmaya başladı. Marmara Denizi alarm veriyor'' dedi

20 Mart 2009 02:00

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Fay hattında hareketlilik son bir ay içinde artmaya başladı. Marmara Denizi alarm veriyor'' dedi

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İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, son iki gün içinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 2.8 ve 3.7 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, ``Deprem beklediğimiz fayın gergin olduğu gözüküyor. Fay hattında hareketlilik son bir ay içinde artmaya başladı. Bu hareketlilik dikkate değer bir gelişme. Marmara Denizi alarm veriyor'' dedi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Kulübü'nün düzenlediği Kariyer Festivali Konferansı'nda konuşan Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, son iki gün içinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 2.8 ve 3.7 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Marmara Denizi'nde iki gün içinde yaşanan hareketliliğin sıra dışı bir hareketlilik olduğunu ve büyük depremin üzerinden 10 yıl geçmesine karşın fay hattında hareketliliğin artmasının iyimser bir tablo olmadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, şunları söyledi:

``Marmara Denizi'ndeki hareketlilik devam ediyor. Ancak bu hareketlilik son iki günde 3.7 büyüklüğüne ulaşmış. Bu hareketliliğe bakınca pek de iyimser konuşamıyoruz. Deprem beklediğimiz fayın gergin olduğu gözüküyor. Fakat gerginlik artmış derken hemen büyük deprem olacak da diyemeyiz. 1999 yılında olan büyük depremin üzerinden 10 yıl geçti ve fay hattında hareketlilik son bir ay içinde artmaya başladı. Bu hareketlilik dikkate değer bir gelişme. Bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum ki Marmara Denizi alarm veriyor.''

Öte yandan Erdek'in Düzler Mevkii'nde yaşanan deniz çekilmesi olaylarının da gel- git olayı olmadığına da dikkat çeken Gündoğdu, bu bölgenin Sinografi Dairesi tarafından da incelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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