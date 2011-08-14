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Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı ÇANAKKALE (A.A)

14 Ağustos 2011 21:13

-Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı ÇANAKKALE (A.A) - 14.08.2011 - Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı. Mısır'dan Gemlik'e giden Barbados bayraklı 207 metre uzunluğunda, 25 bin 391 grostonluk Parmis adlı konteyner gemisi, Marmara Adası'nın kuzeyinde, önünde seyir halindeki, İtalya'dan Rusya'ya giden Malta bandıralı Apache adlı 139 metre uzunluğunda, 4 bin 988 grostonluk yük gemisine arkadan vurdu. Kaptanların durumu Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesinin ardından olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''KEGK-2'' adlı hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Gemilerde önemli bir hasara rastlanmadı. Yetkililer, gemilerin Tekirdağ liman sahasına yönlendirildiğini kaydetti.

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