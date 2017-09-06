Marmara Denizi'nde 40 yıl sonra ilk kez uskumru görüldü!

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar umduklarını bulamadı. 40 yıl sonra Marmara’da görülen uskumru ağları boş kalan balıkçıların yardımına koştu.

Denizlerde av yasağının kalktığı 1 Eylül’ün Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle gecikmeli olarak denize açılan balıkçılar önceki gün “Vira bismillah” dedi. Çalışanlarının tatilde olması nedeniyle bazı balıkçılar denize açılmadı. Açılanlar da ilk gün hayal kırıklığı yaşadı.

Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre karaya elleri boş dönen balıkçıları tek mutlu eden ise uskumrunun 40 yıl sonra ağlarına takılması oldu.

"Aşırı avlanma yüzünden, korkup göç etmişlerdi"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, “40 yıl önce göç etmiş bir balığın bu yıl tekrar görülmesini denizde bolluğa işaret olarak görüyoruz.

Zamanında yapılan aşırı avlanmalar yüzünden korkan uskumru göç etmişti. Uskumru bir sene Marmara’da yaşarsa gerisinin de geleceğine ve uskumruyu daha çok tezgâhlarda göreceğimize inanıyorum” dedi.

Beşiktaş Balık Pazarı’nda tezgâhtarlık yapan Tahsin Sarıyaprak, “Kurban Bayramı nedeniyle şu anda her yerde kırmızı et var. Bayramın etkisinden çıkıldığında müşteriler balığa tekrar yönelecektir” dedi.

Marmara Denizi’ne uğrayan uskumru tezgâhlardaki yerini 20 liradan aldı. Ayrıca pazarlarda, istavrit ve sardalyanın kilosu 20 lira, palamudun küçüğü 15, büyüğü ise 30 liradan satışa sunuldu.

"Kestane karası fırtınasını bekliyoruz"

Tekne balıkçısı Ergin Korkmaz da uskumru ve istavritin olduğu söylense de av sezonunun iyi başlamadığı görüşünde.

Korkmaz, şunları dedi: “Marmara Denizi’nde 20 yıldır uskumru görülmüyordu, Ege’de çok görülüyordu. Bu yıl Ege’de İzmir tavuk balığı denilen bakaloryaya da rastladık.

Teknelerin günde 40-50 kasa çıkardığı bu balık Çanakkale Boğazı’ndan Marmaris’e kadar görülüyor. İstavritse geçen yıllara göre daha iyi. Ekim- kasım ayları istavrit mevsimi.

Şu anda denizde ‘ay aydınlığı’ var, böyle olunca denizde balıklar dağınık oluyor. 15 gün sonra hamsinin olup olmayacağı belli olur. Bu yıl palamut da az görünüyor. Geçen yıl daha fazlaydı. Denizin işi belli olmuyor.

17-18 Eylül’de ‘kestane karası’ diye bir fırtına var, onu bekliyoruz. Bu fırtınayla Rusya, Romanya ve Bulgaristan’dan palamut ve lüfer akını olabilir. Çünkü fırtınadan sonra deniz soğuyor ve balık da daha çok oluyor.”