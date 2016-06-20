"Marmara 7 büyüklüğünde depremler üretebilir"

Boğaziçi Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçirilen MARSite Projesi çerçevesinde Marmara Bölgesi 3.5 yıl boyunca karadan, denizaltı ve uzaydan izlendi. Prof. Nurcan Meral Özel Marmara'daki fayın tek segmentten oluşmadığını belirterek, "Adalar civarında 4 ayrı fay segmentinde bulduğumuz 2.5-3.7'ye kadar çıkan yer değiştirmelerin en fazla 7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini gösteriyor" dedi.

Deprem, tsunami ve heyelan gibi doğal felaketlerin tehlike analizlerinin son teknolojiler kullanılarak yapılması ve risk azaltımı için Avrupa Birliği'nin 5.9 milyon Euro'luk fonuyla hayata geçirilen ve 42 ay süren Marmara Süpersite (MARSİte) Projesi tamamlandı.



Yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular dün Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bir toplantıyla açıklandı. Araştırma çerçevesinde Tekirdağ Şarköy'de kurulan Derin Kuyu Sistemi, yerin 150 metre altına doğrudan fayın içine yerleştirilerek anlık yer hareketlerini ve faylar üzerindeki gerilmelerini aynı anda hassas olarak sürekli izleyerek çok küçük sistemleri bile saptayabilecek.

Düşük enerjili deprem

Proje Koordinatörü Prof. Nurcan Meral Özel, proje sayesinde Marmara Bölgesi'nin AB nezdinde öncelikli olarak izlenmesi gereken üç bölgeden biri olarak tanımlandığını söyleyerek elde edilen önemli sonuçları özetle şöyle anlattı:

"Avrupa'dan 21 Enstitü Marmara'yı inceledi. Üç buçuk yıl veri topladık. Bu süre içinde 33 bilimsel yayın çıktı. Marmara'yı yerden, uzay ve denizden inceledik. 72 farklı termal kaynak, soğuk göl ve kaynaklardan 120 örnek toplandı. 500 analitik tanımlama yapıldı. Gazların çıkışları izlendi. Kabuk deformasyonları Marmara'daki fayın gerilmeleri sürekli izlendi. İstanbul'u etkileyen yeryüzü değişimleri sorgulandı. Neticede Marmara'daki fayın tek segmentten oluşmadığı ve her değişik segmentin farklı etkili farklı depremler üretebileceği sonucuna ulaştık. Bu da tek segmentin oluşturacağından daha düşük enerjili deprem demek."

"Marmara'daki dalga yükseklikleri 2 metreye çıkabilir"

Özel şöyle devam etti: "Gerçek zamanlı deprem ve tsunamı tehlikelerinin belirlenmesi üzerine de çalışıldı. 16 noktada GPS istasyonları yenilendi. Depremden hemen sonra kaynak parametrelerini en doğru şekilde belirleyerek hazırlık senaryoları oluşturduk. Marmara'da dalga yükseklikleri maksimum 2 metre civarına çıkabilir. İlk dalga varış zamanı 15 dakikadan az. Tsunami erken uyarı sisteminin deprem uyarı sistemine entegre olması ve yurttaşların bilinçlendirilmeleri gerekiyor.



Bununla beraber Avcılar'da heyelan izleme altyapısı kuruldu. Burada ve Beylikdüzü'ndeki kaymanın önemsenmesi gerekiyor. Adalar civarında 4 ayrı fay segmentinde bulduğumuz 2.5-3.7'ye kadar çıkan yer değiştirmelerin en fazla 7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini gösteriyor."