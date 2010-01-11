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Ekonomi

Marlboro yeniden 7 liraya çıktı

Önce zam sonra indirim yapan Philsa, Marlboro'nun fiyatını yeniden 7 liraya çıkardı.

11 Ocak 2010 02:00

T24 - Önce zam sonra indirim yapan Philsa, Marlboro'nun fiyatını yeniden 7 liraya çıkardı. Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş (Philsa), bazı ürünlerde yaptığı indirimi yukarı yönde revize etti.


Firmadan yapılan yazılı açıklamada, 5,75 lira olan Marlboro Uzun ile 5,50 lira olan Marlboro Kısa'nın fiyatının yeniden 7 liraya yükseltildiği duyuruldu.


Philsa, yılbaşından itibaren yapılan ÖTV artışı sonrası Marlboro'nun fiyatını 7 liraya yükseltmişti. Ancak daha sonra şirket fiyatı yeniden 5.75 liraya çekmişti.


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı son açıklamada, sigara şirketlerini şu sözlerle uyarmıştı: "Çok açık bir şekilde söylüyorum. Hangi sektör olursa olsun bizim yaptığımız düzenlemelere uymak zorundalar. Uymazlarsa biz alternatif yolları geliştiririz, uymak zorunda kalırlar. Bizim bir gelir hedefimiz var, o gelir hedefini yakalayacağız. Gelir hedefimiz gerçekçi. Bunların tutturulması için de gerekli adım atılacaktır.''

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