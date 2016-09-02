"Marksistim ve ateistim" diyen Doç. Dr. Candan Badem KHK ile üniversiteden atıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan ve “Ateist ve Marksistim, benden nasıl Fethullahçı çıkaracaklar merak ediyorum” diyen akademisyen Candan Badem, yeni KHK ile birlikte Tunceli Üniversitesi'ndeki görevinden atıldı.

Doç. Dr. Candan Badem'in avukatı eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de "Müvekkilim Doç. Dr. Candan Badem bir akademisyendir ve Gülen cemaatine karşı düşünceleri ile bilinir. Marksist kimliği herkes tarafından bilinen bir öğretim üyesidir. Cemaatin iç yüzünü daha iyi bilmek ve Fethullah Gülen'i kendi düşünceleri üzerinde eleştirmek için kitabını alarak okumuştur. Bu kitabı Fethullah Gülen'in düşüncelerini eleştirmek için almıştır. Darbe tankla topla jetle yapılır. Kitap ile darbe ilk defa Türkiye'de AKP'ye karşı yapılıyor" demişti.

Badem için sosyal medyada da #CandanBademSerbestBırakılsın hashtag'iyle destek kampanyası başlatılmıştı. Sosyalist ve muhalif kimliğiyle bilinen ve Barış İçin Akademisyenler metninin de imzacıları arasında yer alan Doç. Dr. Badem'e yönelik "FETÖ'cülük" suçlaması kamuoyunda "OHAL fırsatçılığı" şeklinde tepki görmüştü.

Ancak Doç. Dr. Badem ile ilgili gelişmeler, serbest kalmasıyla son bulmadı. Doç. Dr. Badem bugün de OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı ve kamu görevinden men edildi. Görevden uzaklaştırıldığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Candan Badem, "Günaydın. Bugünkü KHK ile beni de kamu görevinden atmışlar. Hiçbir delil yok, ama hüküm var. İslam faşizmi" ifadelerini kullandı.