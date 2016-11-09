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Ekonomi

Marks and Spencer 60 mağazasını kapatacak

Marka, yiyecek ve içeceğe yönelecek

09 Kasım 2016 01:18

İngiliz perakende şirketi Marks and Spencer (M&S) İngiltere’de ve uluslararası operasyonlarında giyim ve ev tekstili alanında hizmet veren 60 mağazasını kapatma kararı aldığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu mağazalardan bir kısmının ise sadece yiyecek sektöründe hizmet verecek şekilde dönüştürülebileceği belirtildi. 

Yiyecek ve içeceğe yönelecek

Açıklamada şirketin Fransa ve Çin de dahil, uluslararası operasyonlarda giyim ve ev tekstili alanında hizmet veren ve zarar eden 10 mağazayı kapatacağına vurgu yapıldı.

Şirket, giyim ve ev tekstili alanında küçülmeye giderken, kar ettiği yiyecek ve içecek markası “Simply Food” adı altında toplam 200 mağaza açmayı hedefliyor.

Şirketin üst yöneticisi Steve Rowe ise yaptığı açıklamada, “Bu kararlarımız dijital alışveriş çağında daha sürdürülebilir ve daha karlı bir iş ortamı sunmayı hedefliyor.” ifadesini kullandı.

Bir asrı geride bırakan markanın dünya genelinde 45 ülkede mağazası bulunuyor. 

 

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