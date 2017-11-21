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Spor

Markovic ''geri dönmek istiyor'' iddiası

Aykut Kocaman onay verirse Markovic kiralanacak

21 Kasım 2017 14:46

Sırp oyuncunun temsilcisi Sarı-Lacivertli kulübe giderek oyuncusunun geri dönmek istediğini yetkililere iletti. İdareciler, Liverpool ile 2019'da sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini almalarının zor olduğunu Markovic'in yetkilisine söyledi.

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertli yöneticiler, Markovic'in gelme istediğini Aykut Kocaman'a iletilecek. Kocaman, olumlu bir rapor verirse Sırp oyuncunun kiralanması için Liverpool ile görüşülecek.

23 yaşındaki başarılı orta saha, bu sezon Liverpool'da hiç forma şansı bulamadı. Genç oyuncu, İngiliz ekibinin U23 takımında sadece bir müsabakada görev aldı. Markovic, Sarı-Lacivertli forma altında 21 karşılaşmada forma giydi. Sırp oyuncu iki gol, üç asist yaparak takımına katkı yapmıştı.

 

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