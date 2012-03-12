Marko Paşa, tutuklu gazeteciler için 66 yıl sonra yayında

T24 - Tek parti rejiminin efsanevi muhalefet dergisi Marko Paşa, gazetecilerin tutuklanmasını protesto amacıyla 66 yıl sonra "Ve Yine Marko Paşa" adıyla tekrar yayımlandı.

"Ahmet ve Nedim'in Arkadaşları - ANGA" tarafından hazırlanan ve Birgün gazetesiyle bugün dağıtıma verilen "Ve Yine Marko Paşa" adını Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'nin Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz'un da desteğiyle çıkardıkları dergiden alıyor.

Tek sayı olarak basılan ve bugün dağıtıma verilen "Ve Yine Marko Paşa" için yapılan açıklama şöyle:

... VE YİNE Marko paşa

66 yıl sonra yine muhalefet etme sırası Marko paşa'ya düştü...

66 yıl sonra yine gerçekle mizahın, komediyle trajedinin arasındaki çizginin belirsizleştiği günlerde

yine Marko paşa çıktı meydana...

Biz Ahmet ve Nedim'in haksız, mesnetsiz, hukuksuz tutuklanmaları karşısında

kampanyaya başladığımızda 68 gazetecinin hapiste olduğundan söz ediyorduk.

Şimdi o rakam 105'e ulaştı...

Sadece gazetecilik görevini yapan insanların aralarındaki konuşmaları

örgüt davalarına konu olurken,

kitap taslağının yanına alınan notlar örgütsel talimat kabul edilirken

işin Marko paşa'ya düşmesi kaçınılmazdı elbette.

Yoksa nasıl anlatacaksınız ki?

"Çok acayip deliller var", "vahim iddialar var" denilen iddianameden

koca bir HİÇ çıkmasına rağmen arkadaşlarımızın tutukluluğunun devam etmesi karşısında,

daha ne yapsaydık, yapageldiklerimizden başka?

Ancak bu kez "mizah yazısı yok" Marko paşa'da...

ya da yaşanlar zaten mizah ve onu resmettik sadece.

İstedik ki, davanın 1 yıldır geldiği yeri bir kez daha gözden geçirelim hep beraber.

İstedik ki, bu vesileyle Marko paşa bir kez daha memleketin hali pür melalini resmetsin,

tarihe bir kayıt daha düşsün...

Bunun için ceza evindeki meslektaşlarımızdan: Zeynep Kuray'dan, Ahmet Şık'tan,

Nedim Şener'den, Barış Terkoğlu'ndan, Müyesser Yıldız'dan Marko paşa'ya gelen yazıları ekledik.

Ahmet Aziz Nesin ise Marko paşa'yı aradan geçen zamanda unutanlar için bir hatırlatma yaptı,

Marko paşa'ya can verenlerin çocuklarının / torunlarının neden "ve yine Marko paşa" demek zorunda kaldıklarını anlattı.

Arkadaşlarımızı ceza evine gönderen baskı ortamının diğer bedel ödeyenleri, işinden edilen gazeteci arkadaşlarımız,

Ece Temelkuran, Banu Güven, Ertuğrul Mavioğlu, kalemleriyle canına can kattı Marko paşa'nın.

Avukat Fikret İlkiz bu davanın ve bu tür davaların hukuken içinde bulunduğu açmasın resmini bir kez daha çekti.

Murat Sabuncu sevgili dostu Nedim Şener'e mektubunu Marko paşa'ya yazdı.

Timur Soykan 000KİTAP'ın yayına düşülen notları kaleme aldı...

12 Mart Pazartesi günü Birgün ile Türkiye'ye, Evrensel ile İstanbul'a dağıtılacak "ve yine Marko Paşa".

Çarşamba günü de Leman dağıtacak Marko paşa'ları İstanbul baskında, sayıca yetişebildiğimiz kadarını.

Velhasılı kelam, biz derdimizi Marko paşa'ya anlatmayı sürdürecek miyiz?

Bakalım Merhumpaşa, Malumpaşa, Yedi-Sekiz Hasan Paşa,

Hür Marko Paşa, Bizim Paşa, Ali Baba ve Kırk Haremiler'e sıra gelecek mi?

Kim bilir?.

Ahmet Ve Nedim'in Gazeteci Arkadaşları

ANGA