Marko Paşa 66 yıl sonra tekrar bayilerde

T24 - Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz tarafından 1946 senesinde yayın hayatına başlayan ve dönemin en yüksek tirajlı haftalık dergisi Marko Paşa, yarın tutuklu gazetecilerin yanısıra Ece Temelkuran, Banu Güven, Fikret İlkiz, Ertuğrul Mavioğlu, Murat Sabuncu, Timur Soykan, Ahmet Nesin'in yazıları ve Musa Kart ile Behiç Pek'in karikatürleriyle 66 yıl sonra tekrar çıkıyor.

Bir döneme dangasını vurmuş haftalık siyasi dergi Marko Paşa, yarın Birgün gazetesiyle birlikte yayımlanacak.

Nedim Şener, Ahmet Şık, Barış Terkoğlu, Ece Temelkuran, Banu Güven, Fikret İlkiz, Ertuğrul Mavioğlu, Murat Sabuncu, Timur Soykan, Ahmet Nesin'in yazılarının yanı sıra Andrew Finkel röportajının da olduğu dergide Musa Kart ve Behiç Pek karikatürleriyle dergiye imzasını atanlar arasında olacak.