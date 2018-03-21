T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Marketwatch: Fed kararında bu beş unsur yakından izlenecek

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – Küresel piyasaların pür dikkat beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalarda yatırımcılar beş önemli unsuru yakından izleyecek

21 Mart 2018 18:40

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – Küresel piyasaların pür dikkat beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalarda yatırımcılar beş önemli unsuru yakından izleyecek.
Marketwatch’ta yer alan habere göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Mart toplantısı sonrasında piyasalar;
- Fed’in mevcut mali tedbirlerle birlikte ekonomik görünümde nasıl bir güncelleme yapacağını;
- yıl sonuna kadar dört faiz artırımı yapılıp yapılmayacağını;
- Fed’in her zamanki açıklamasında bir değişiklik olup olmadığını;
- Powell’in ilk basın toplantısındaki söylemlerini,
- Fed bilançosuna dair herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağını yakından izleyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAKüreselABD Merkez Bankası FedMarketwatchtaFederal Açık Piyasa Komitesi FOMC MartFedinPowellinFed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24