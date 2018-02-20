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Marketten sigara ve içki hırsızlığına 3 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde sigara ve içki çalan şüphelilerden 3'ü, polis ekiplerince yakalandı

20 Şubat 2018 20:48

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde sigara ve içki çalan şüphelilerden 3\'ü, polis ekiplerince yakalandı.
Gültepe Mahallesi\'nde geçen pazar günü bir marketten 92 karton sigara ile 53 şişe içki çalındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin Z.G., M.A., K.O., V.C. ve S.K. olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerden Z.G., M.A. ve K.O.\'yu yakaladı. Diğer iki şüpheli V.C. ile S.K.\'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulamalarında, çaldıkları içki ve sigaraları başka bir markete sattıkları itiraf etti. Ekipler, çalıntı malları satın alan market sahibi hakkında da yasal işlem başlattı. Çalınan sigara ve içkiler ise sahibine teslim edildi. Şüpheliler, sorgulamalarının ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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