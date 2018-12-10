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Marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, marketten çay çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli tutuklandı

10 Aralık 2018 17:23

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, marketten çay çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi\'nde bulunan markette geçen hafta paket çay çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Market sahibinin ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızlığın R.F. tarafından yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine adresinde gözaltına alınan R.F., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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