Marketten hırsızlık kamerada

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Erenler İlçesi\'nde, kilidini kırdıkları markete giren hırsızlar, sigara ve kasadaki paraları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Saat 05.00 sıralarında, Erenler Dilmen Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ndeki bir marketin önüne gelen 2 hırsız, uzun süre kilidi kırmak için uğraştı. Başarılı olamayınca marketin önünden ayrılan hırsızlar kısa bir süre sonra ellerine aldıkları bir aletle geriye dönüp kapı kilidini kırdı. İçeri giren 2 hırsız kasada bulunan yaklaşık 300 lira parayı ve 500 lira değerindeki sigarayı poşete doldurarak çaldı. Sabah markete gelince durumu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



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