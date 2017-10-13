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Marketten çaldığı kasayı açamadan yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te bir markete girerek, kasayı ve raflarda bulunan sigaraları çalan M

13 Ekim 2017 17:41

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te bir markete girerek, kasayı ve raflarda bulunan sigaraları çalan M.T., İstanbul\'da yakalandı. M.T.\'nin açamadığı kasayla çaldığı sigaralar, market sahibine teslim edildi.
Akpınar TOKİ Konutları mevkisinde bulunan bir markete önceki gün giren hırsız, kasa ve raflarda bulunan sigara kutularını çaldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızın kimliği belirlendi. Jandarma ekiplerinin İstanbul\'da düzenlediği operasyonla yakalanan M.T.\'nin kasayı açamadığı belirlendi. M.T.\'nin çaldığı sigaralarla içinde bir miktar para bulunan kasa, market sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.T., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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