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MARKETTEKİ TARTIŞMA ÖLÜM GETİRDİ SERİK (A.A)

31 Aralık 2010 13:54

-MARKETTEKİ TARTIŞMA ÖLÜM GETİRDİ  SERİK (A.A) - 31.12.2010 - Antalya'nın Serik ilçesinde, işyerinde kendisini ayağından vuran kişinin elinden pompalı tüfeği alan market sahibi, bu kişiyi ve yanındaki arkadaşını öldürdü. Abdurrahmanlar beldesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki markete gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Mehmet Sağıroğlu (36) ile Seyhan Şimşek (41) market sahibi Mehmet B. ile (44) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Sağıroğlu otomobilindeki pompalı tüfek ile market sahibi Mehmet B'nin ayaklarına ateş etti. Çıkan boğuşmada Mehmet B, elindeki pompalı tüfeği alarak, Mehmet Sağıroğlu ile Seyhan Şimşek'e ateş etti.  Sağıroğlu ve Şimşek olay yerinde öldü. Ayağından yaralanan Mehmet B, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Market sahibi B'nin dükkanından bir süre önce yapılan hırsızlıkla ilgili ölen kişileri suçladığı, tartışmanın bu yüzden başladığı öne sürüldü.

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