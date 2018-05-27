MARKETTEKİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber: İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de markette alışveriş yapan bir kadının cep telefonu iki kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kadının bebeğiyle markette alışveriş yaptığı görülüyor. Kadın bir ara bebek arabasını kenarda bırakarak, reyona yöneliyor. O sırada iki şüpheli kadın da, bebek arabasının arka cebinden cep telefonunu alarak hızlıca uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Hırsızlık anı

Genel ve detaylar

