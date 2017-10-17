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Markette uğradığı cinsel istismarı öğretmenine anlattı; esnaf hakkında 24 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Market sahibinin 24 yıldan 52 yıla kadar hapsi istendi

17 Ekim 2017 18:04

İstanbul Avcılar'da market sahibi D.C.'nin (43) aynı mahallede oturan iki kız çocuğuna iş yerine geldiklerinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 24 yıldan 52 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, D.C.'nin 7 yaşındaki H.T.'ye 5-6 kez cinsel istismarda bulundu. H.T.'nin durumu öğretmenine anlatmasının ardından D.C.'nin 7 yaşındaki h.T.'nin 11 yaşındaki ablası N.T.'ye de farklı zamanlarca cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Market sahibinin kız çocuklarına istismar öncesinde kek ve çikolata gibi yiyecekler vererek, olanları kimseye anlatmamalarını tembihlediği bilgisi de iddianamede yer aldı.

Mağdurlara kek ve çikolata vermiş

İddiaya göre, market sahibi D.C., mağdur H.T.’ye her istismar olayı öncesinde kek-çikolata gibi yiyecekler verdi ve sonrasında da olanları kimseye anlatmamasını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli D.C. hakkındaki suçlamaları reddetti. D.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

52 yıla kadar hapsi istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, D.C. hakkında iki kez "Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 52 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, D.C. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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