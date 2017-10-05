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Markette 'Tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kamerada

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde müşteri gibi girdiği markette 'Tırnakçılık' yöntemiyle kasadaki 1000 lirayı çalan kadın güvenlik kamerası ile kaydedildi

05 Ekim 2017 15:39

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde müşteri gibi girdiği markette \'Tırnakçılık\' yöntemiyle kasadaki 1000 lirayı çalan kadın güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Olay, Safranbolu\'daki bir markette meydana geldi. 40 yaşlarındaki kadın, yanında 2 erkek ile birlikte markete girdi. Şüpheli, raftan aldığı çikolatayla kasaya gelip 100 lira verdi. Şüpheli, sohbet ederek dikkatini dağıttığı kasiyere bozması için 100 lira daha verirken, diğer 2 kişi de kasaların bulunduğu alandaki başka bir görevliyle konuşarak onu oyaladı. Bu sırada, \'Yeni, temiz para olsun\' diyerek kasaya uzanan şüpheli, el çabukluğuyla yaklaşık 1000 lirayı cüzdanına koydu, ardından da yanındakilerle marketten ayrıldı. Gece yapılan sayımda paranın eksik olduğu fark edilince güvenlik kamerası kayıtlarına bakıldı. Görüntülerde, şüpheli kadının kasaya uzanıp \'tırnakçılık\' yöntemiyle parayı aldığı belirlendi ve polise haber verildi. Polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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