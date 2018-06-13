Markette son 15 günde 21 ürünün fiyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ramazan ayının ikinci yarısında market alışverişinde 21 üründe fiyat artışı yaşandığını açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayının ikinci yarısında markette 41, üreticide 33 ürünü takip ettiklerini bildirerek, “Markette 8 üründe fiyat değişmezken, 21 üründe fiyat artışı,12 üründe fiyat azalışı; üreticide 17 üründe fiyat değişmezken, 6 üründe fiyat artışı, 10’inde ise fiyat azalışı görüldü. Fiyatı markette en fazla düşen ürün kiraz, üreticide karpuz olurken, fiyatı en fazla artan ürünler içinde markette ve üreticide kuru soğan ve patates ilk iki sırayı aldı” dedi.

En çok kiraz fiyatı düştü

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayının ikinci yarısındaki üretici ve tüketici fiyatlarını değerlendirdi. Şemsi Bayraktar, market fiyatlarında, 30 Mayıs 2018-11 Haziran 2018 tarihleri arasında geçen 12 günlük süreçte, yumurta, maydanoz, kuru üzüm, zeytinyağı, yoğurt, toz şeker, elma ve yeşil soğan fiyatlarının değişmediğinin görüldüğünü bildirdi. Markette fiyat düşüşü yüzde 26.56 ile en fazla kirazda meydana geldi.

Üretici fiyatı düşen bazı ürünlerde düşüş markete yansımadı.