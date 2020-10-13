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Markette 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan adam gözaltına alındı

13 Ekim 2020 21:47

Sivas'ta bir markette 12 yaşlarındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.B. (54) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

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