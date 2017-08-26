Marketlere kurbanlık eleştirisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeliha Öztürk, bazı büyük marketlerde \'Koç\' adı altında 12-15 kilo arasında kurbanlık satışı yapıldığını ancak, bu hayvanların kilosu itibariyle henüz \'kuzu\' vasfını kaybetmediğini söyledi.

Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeliha Öztürk, hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların doğal ortamlarda, Toroslar\'ın etekleri ve yaylalarda yetiştirilmiş olduğunu kaydetti. Kurban alacakların, üretici ile tüketicinin yan yana geldiği bu pazar yerlerini tercih etmeleri önerisinde bulunan Öztürk, kurban edilecek hayvanların bazı dini kuralları olduğunu aktardı. Öztürk, şöyle dedi:

“1 kuzu 3- 4 kilo doğar ve ömrünü koç olarak tamamladığı zaman en az 30 kiloya ulaşır. Marketlerde 12- 15 kilo arasında kurbanlıklar satılıyor ama tüketici bir koçun bu kadar düşük kiloda olamayacağını bilmelidir. Pazarlarda el ve gözünüzün beğendiği kurbanlıkları almanızı tavsiye ediyoruz. 12 kilo gelen bir hayvanın kuzu ağırlığında olduğunu tüketicilerin bilmesini istiyoruz. 12 kilo olan hayvanın kuzuluk vasfı henüz devam etmektedir.\"

İYİ KURBAN NASIL ANLAŞILIR?

Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeliha Öztürk, iyi bir kurbanın nasıl olması gerektiğine de değinirken öncelikle hayvanın fiziki görünüşünün iyi olması gerektiğini söyledi. Öztürk, şöyle dedi:

“Hayvanın tüy ve kıllarının parlak olmasına dikkat edilmeli, burun akıntısının olmaması lazım. Birlik üyelerimizin hayvanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın sistemlerine kayıtlı. Kontrollü ve sağlıklı olarak pazar yerlerine getiriliyor. Eğer pazar yerlerinde birliğimizin tabelaları varsa bu sağlıklı hayvanlara ulaşılabilir.\"

ANTALYA\'DA 100 BİN KÜÇÜKBAŞ ALICI BEKLİYOR

Antalya\'da kurbanlık canlı hayvanın kilosunun 20 liraya satıldığını kaydeden Zeliha Öztürk, üreticilerin elinde yeteri kadar kurbanlık olduğunu kaydetti. En iyi kurbanı seçmek için tüketiciye son güne bırakmama çağrısında bulunan Öztürk, “Bu yıl Antalya\'da 80-120 bin arasında küçükbaş hayvanın kurban edileceğini düşünüyoruz. Pazarlarda 100 bin dolayında küçükbaş hayvan yer alıyor\" diye konuştu.

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