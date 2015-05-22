Marketlere gıda bağışı zorunluluğu



Fransa gıda israfına karşı savaş açtı. Fransa Ulusal Meclisi'nde perşembe akşamı kabul edilen yasaya göre toptancılar ellerinde kalan gıda maddelerini artık çöpe atamayacak. Satılmamış gıdanın tüketilemeyecek duruma getirilmesi de yasaklanıyor. Girişimin öncülerinden milletvekili Guillaume Garot, ”Süpermarketlerin kloru hala yenebilecek durumda olan gıda maddeleriyle birlikte çöpe atması bir skandal” diye konuştu.

Önlemler paketi, tüccarların her tür israftan kaçınmasını öngörüyor. Buna göre satılmayıp ‘elde kalan' gıdanın bağışlanması, hayvan yemi olarak kullanılması ya da gübre olarak tarımda yararlanılması gerekiyor. 400 metrekarenin üzerinde alana sahip süpermarketlere de gıda bağışı için bir hayır kurumuyla anlaşma yapması yükümlülüğü getiriliyor. Okullarda da gıda israfına karşı bilinçlendirmenin müfredata alınması öngörülüyor.

Tüccarlar şikayetçi

Ticaret meslek örgütleri, toptancıların gıda israfının sadece yüzde 5'inden sorumlu olduğunu savunarak, planlanan önlemlerin amacını aştığı eleştirisinde bulundu. Tüccarlar, toptancıların zaten en fazla bağışı yapanlar olduğunu ve yardım kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını belirtiyor.

Fransa'da kişi başına yılda ortalama 20 ila 30 kilo gıda maddesi çöpe atılıyor. Bu gıda israfının parasal karşılığı 12 ila 20 milyar euro'ya denk geliyor. Ulusal Meclis'in kabul ettiği önlemler, Çevre Bakanı Segolene Royal'in enerjide dönüşüm konusunda hazırladığı yasa tasarısının bir parçasını oluşturuyor. Fransa'da sosyalist hükümet 2012 yılında, gıda israfını 2025'e kadar yarı yarıya azaltma hedefini belirlemişti.

Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP / BK,BÖ