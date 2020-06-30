Marketlerde pahalı ürünlere uygulana prosedür artık bebek mamalarına da uygulanıyor!

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar giderek büyüyor. Alım gücü azalırken, ürünlerin fiyatları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bir markette bebek mamasına normal şartlarda pahalı olan ürünlere uygulanan prosedür uygulanarak alarm takıldı.

Daha önce bazı marketlerde de peynire alarm takılması sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

BirGün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre, marketlerde, bebekler için olan 800 gramlık devam sütü mamalarının fiyatı 110-130 lira arasında değişiyor. Daha küçük olan 350 gramlık devam sütü mamaları ise 50-60 lira arasında. Peynirin kilosu ise cinsine göre değişiklik gösteriyor. Peynirin kilosu 90 liraya kadar çıkabiliyor.

Asgari ücretli ve 4 yaşında çocuğu bulunan Tugay Atalay, “Sadece mama değil ki… Her şey pahalı. Sanki altın tozu koymuşlar” diyerek tepkisini dile getirdi. Atalay “Eskilerimiz ‘yemedik yedirdik’ derdi. Şimdi o duruma düştük” diyerek sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Mamalar pahalı. Çocuğa et yedireceksin, balık yedireceksin, meyve yedireceksin hepsi pahalı… Kendimizden zaten kısıyoruz. Mamaya alarm koymuşlar. Bu garibanın değil devletin ayıbı. Kimisinin 2-3 çocuğu oluyor. Çevremizden görüyoruz. Eski usule döndü artık her şey. Yoksul ne yapsın; mama alamayan çaya biraz şeker atıyor, ekmek ufalıyor karnını doyurmaya çalışıyor evladının.”

Asgari ücret açlık sınırının altında

Öte yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) verilerine göre haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 431 lira 8 kuruş, yoksulluk sınırı ise 7 bin 918 lira 82 kuruş oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan tutar 2 bin 324 lira 70 kuruş olan asgari ücretin altında kaldı. Haziran ayında yetişkin bir erkeğin gıda harcaması 667 lira 25 kuruş olarak belirlenirken, yetişkin bir kadın için bu tutar 561,14 lira oldu. Bu tutar 15-19 yaş grubu çocuk için 718,97 lira ve 4-6 yaş grubu için ise 483,72 lira olarak belirlendi. Salgın döneminde işinden olan yurttaşlara verileceği vaat edilen tutar ise açlık sınırının yarısı bile değil.