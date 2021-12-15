Marketlerde kotalı ürün sayısı artıyor, satılanın yerine yenisi gelmiyor

Marketlerde; yağ, şeker, un, salça, süt gibi ürünlerde daha önce uygulanan 10 adet satış kotası, geçen günlerde 5’e düşürülmüştü, bugünlerde ise 2’ye indi. Geçen ay 9.75 TL’ye satılan 100 gramlık Türk kahvesi de zamlanarak 13.90 TL oldu ve yeni zam endişesiyle kota uygulanan ürünler listesine eklendi. Birçok markette Türk kahvesi almak isteyen yurttaşa en fazla iki adet satılabiliyor.

Daha önce fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla rekor cezalara tabi tutulan ve halk arasında üç harfliler olarak bilinen zincir marketlerde çalışanlar mağazalara ürünlerin çok az geldiğini belirtiyor. Çalışanlar birçok üründe kesin kural olduğunu ve ikiden fazla ürün satamadıklarını söylerken bu ürünlerin listesinin de gün geçtikçe arttığını belirtiyor.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, geçen aylarda un ve yağ gibi ürünlerde kota uygulanırken şimdi salça, süt ve Türk kahvesini de ikiden fazla satamadıklarını söyleyen bir market çalışanı, “Farklı markalardan alsanız bile ikiden fazla ürünü kasadan geçemiyorum maalesef” dedi.

Çalışan, tuvalet kağıdı reyonunun boş olmasıyla ilgili de “Neredeyse bir aydır doğru düzgün gelmiyor” diye konuştu.