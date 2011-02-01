-MARKETİN ZAM ŞAMPİYONU SOĞAN ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) üretici, hal, pazar ve marketlerdeki gıda fiyatlarını derleyerek hazırladığı ''fiyat bültenine'' göre, Ocak ayında marketlerde fiyatı en çok artan ürün soğan, en çok düşen ürün de limon oldu. ''Ocak Ayı Fiyat Bülteni''nde, geçen ay, üretici ve market arasındaki fiyat farkının mandalinada yüzde 499'a kadar çıktığı belirtilerek, bu oranın yaş sebze ve meyvede yüzde 498,9, kurutulmuş ürünlerde yüzde 286,4, baklagillerde yüzde 252,2, pirinçte yüzde 199 ve hayvansal ürünlerde yüzde 206'lara kadar ulaştığı kaydedildi. Bültene göre, geçen ay market fiyatlarında 8 üründe değişimi olmadı, 6 üründe azalma, 15 üründe ise fiyat artışı görüldü. Ispanak, elma, nohut, kuru üzüm, yumurta, süt, tavuk eti ve toz şeker, fiyatlarında değişim görülmeyen ürünler oldu. Kırmızı mercimekte yüzde 0,8, pirinçte yüzde 2,8, kuzu etinde yüzde 6,6, dana etinde yüzde 8, domateste yüzde 10,9, limonda ise yüzde 11,7 fiyat düşüşü gözlendi. Buna karşılık, soğanda yüzde 81,4, yeşil fasulyede yüzde 47,6, sivri biberde yüzde 27,5, salatalıkta yüzde 25,8, patlıcanda yüzde 22, patateste yüzde 14,3, kuru incirde yüzde 5, mandalinada yüzde 3,7, kuru kayısıda yüzde 3,7, yeşil mercimekte yüzde 3,4, havuçta yüzde 3,1, fındıkta yüzde 1,8, pırasada yüzde 1,2, armutta yüzde 0,6, kuru fasulyede yüzde 0,4 fiyat artışı oldu. -ÜRETİCİ FİYATLARI- Ocak ayındaki üretici fiyatlarına bakıldığında 12 üründe fiyatlar, bir ay önceki fiyatlara göre değişmedi, 5 üründe azalma, 10 üründe ise fiyat artışı meydana geldi. Pırasa, patates, mandalina, armut, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, yumurta ve sütte fiyat değişimi görülmedi. Soğanda yüzde 64,7, yeşil fasulyede yüzde 47,1, patlıcanda yüzde 35,6, kuru incirde yüzde 17,4, sivri biberde yüzde 16,1, ıspanakta yüzde 16, kuru üzümde yüzde 12,9, salatalıkta yüzde 11, fındıkta yüzde 7,1, kuzu etinde ise yüzde 2,9 fiyat artışı oldu. Dana etinde yüzde 2,1, elmada yüzde 4,9, havuçta yüzde 12,3, domateste yüzde 20,6, limonda yüzde 20,7 fiyat düşüşleri görüldü. -YAĞIŞLAR, SOĞANLARDA ÇÜRÜMEYE YOL AÇTI- Bültene göre, limonda görülen fiyat düşüşlerinde ihracat iadelerinin geç ve düşük ilan edilmesi ile tüketici talebindeki daralma etkili oldu. Et fiyatlarındaki düşüşte de ithalat kararları neticesinde ülkeye çok miktarda karkas etin gelişi belirleyici oldu. Yeşil fasulye, patlıcan, sivri biber ve salatalık gibi ürünlerde bu mevsimdeki arz, örtü altı üretimden sağlandı. Arzın sadece seralardan sağlanması da fiyatlarda artışa yol açtı. Soğanda görülen fiyat artışında ise üretim miktarında yaşanan düşüş ve yağışların üründe çürümeye yol açmasıyla birlikte pazarlanan ürün miktarındaki azalma etkili oldu. -TABLO- Seçilmiş Ürünlerde 31 Ocak 2011 Tarihi İtibarıyla Ortalama Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları(TL/Kg) Ürünler Üretici Hal Pazar Market (TL/Kg) -------- ------- ----- ----- ------- Domates 0,87 1,18 2,15 2,45 Salatalık 0,76 1,29 1,94 2,51 Sivri Biber 0,83 1,33 2,56 2,94 Y.Fasulye 3,00 4,00 6,33 7,69 Patlıcan 0,80 1,45 2,38 2,72 Havuç 0,50 0,66 1,49 1,63 Ispanak 0,58 0,88 1,63 1,86 Pırasa 0,55 0,79 1,56 1,92 Soğan 0,70 1,03 2,00 2,23 Patates 0,53 0,83 1,50 1,67 Limon 0,37 0,69 1,25 1,77 Mandalina 0,32 0,80 1,75 1,89 Elma 0,68 1,15 1,50 2,68 Armut 1,20 2,23 3,38 4,14 K.Fasulye 1,44 1,80 4,00 5,07 Nohut 1,44 2,70 3,63 4,18 K.Mercimek 1,20 1,70 3,88 4,11 Y.Mercimek 1,70 2,30 3,75 4,52 Pirinç 1,65 1,75 4,13 4,93 Kuru Kayısı 6,50 - 8,00 11,72 Kuru Üzüm 3,50 - 7,00 7,96 Kuru İncir 2,70 - 9,00 10,43 Fındık (İç) 9,00 - 15,00 19,02 Yumurta 0,12 - 0,25 0,23 1Lt Süt 0,74 - - 2,25 Dana Eti 14,33 - - 23,91 Kuzu Eti 21,75 - - 30,02 Tavuk Eti - - - 5,09 Toz Şeker - - - 2,79 (GÖK-EA)