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Marketin tabelasını temizlerken akıma kapıldı

Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)-  DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Zehra Taşran (33), bir marketin tabelasını temizlerken yerini değiştirmek istediği merdivenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı

26 Haziran 2018 16:57

Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)-  DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, Zehra Taşran (33), bir marketin tabelasını temizlerken yerini değiştirmek istediği merdivenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan, duran kalbi yeniden çalıştırılan Zehra Taşran, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Esentepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir marketin tabelasının temizliğini yapan Zehra Taşran, merdivenin yerini değiştirmek istedi. Evlere ve işyerlerine temizliğe giderek geçimini sağlayan Zehra Taşran\'ın kaldırdığı metal merdiven, işyerinin önünden geçen elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Zehra Taşran, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Taşran\'ın olay anında duran kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Akçakoca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zehra Taşran, tedaviye alındı.

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