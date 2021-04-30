Markete aracıyla gidenlere ceza uygulandı

17 Mayıs’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde alışveriş için markete aracıyla gidenlere para cezası uygulandı.

Tam kapanmada polis ekipleri yaptığı denetimlerde yürüme mesafesinde yaya olarak marketlere gidenlere izin verdi. Edirne'de marketlerin otoparklarında da önlem alan polis ekipleri, alışverişe araçlarıyla gelen 2 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Edirne'de polis ekipleri sokaklarda anonslarla vatandaşı sokağa çıkmaması yönünde uyarırken, kısıtlamaya uymanlar hakkında tutanak tutuldu.

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