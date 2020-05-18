Market ve fırınlar bugün hangi saatlerde açık olacak?

Koronavirüs’le mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, yasak boyunca marketlerin çalışma durumu merak konusu oldu. Market ihtiyaçlarını gidermek için alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar özellikle 18 Mayıs Pazartesi günü market çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, marketler ne zaman açık?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.