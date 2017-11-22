Market soyguncuları yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da silahlı market gaspı yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Soygun anında bir müşterinin eli silahlı soygunculara aldırış etmeden kasadaki işlemlerini sürdürmeye çalışması dikkat çekti.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen silahlı market gaspı üzerine polis tarafından başlatılan soruşturmada polis soyguncuların kullandığı otomobilin plakasını belirledi.19 Kasım 2017 tarihinde tespit edilen beyaz renkli aracın Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesinde bir marketin önüne geldiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Hemen market önüne giden Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, soygun yaptıktan sonra hızla içerden çıkan şüphelilerle adeta burun buruna geldi.

ATEŞ EDİLEREK YAKALANDILAR

Polisleri görünce ellerindeki 17 bin 500 lira olan poşeti atan şüpheliler kaçmaya çalışırken, açılan uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Ahmet B.(22) ile Habib Ç.(25)\'nin ifadesi doğrultusunda soygunlar sırasında onlara yardım eden Özgür E.(20)\'de gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE İKİ MARKET SOYMUŞLAR

Şüphelilerin 29 Ağustos 2017 tarihinde Sultangazi ilçesinde, 5 Kasım 2017 tarihinde yine Sultangazi ilçesinde meydana gelen iki soygun olayının da failleri olduğu tespit edildi.

VATANDAŞLAR SOYGUN SIRASINDA KASADA SIRA BEKLEMEYE DEVAM ETMİŞ

5 Kasım\'da meydana gelen soygun sırasındagüvenlik kamerasına ilginç bir görüntü de yansıdı. Marketteki bir müşterinin eli silahlı soygunculara aldırış etmeden kasadaki işlemlerini sürdürmeye çalışması dikkat çekti.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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