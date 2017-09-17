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Ekonomi

Market poşetleri paralı oluyor

"Ülkemizde bir marketin aylık ortalama poşet tüketimi 10 ton civarında"

17 Eylül 2017 16:10

Naylon poşetler marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018’den itibaren 25 kuruş veya 50 kuruş gibi cüzi bir miktar ile satılacak. Böylece market alışverişlerinde ücretsiz poşet devri sona ermiş olacak.

Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetler marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren 25 kuruş veya 50 kuruş gibi cüzi bir miktar ile satılacak. Bu tür tedbirlerin gelişmiş ülkelerin çoğunda uygulandığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naylon poşet hem sağlığımızı hem de ekosistemi olumsuz yönde tehdit ediyor.Ülkemizde bir marketin aylık ortalama poşet tüketimi 10 ton civarında. Yaklaşık 25 bin market olduğunu varsayarsak aylık naylon poşet tüketimi en az 250 bin ton civarında. Kullanımı azaltmaya yönelik başka bir çözüm de bakanlıkların kamu spotu gibi yayınlarla naylon poşetin insan sağlığına ve doğaya verdiği zararları halka aktarması olacaktır” dedi.

Naylon poşetlerin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini vurgulayan Palandöken, alışverişlerde file, kese kağıdı ve bez çantalar kullanılması gerektiğini söyledi.

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