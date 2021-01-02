Market poşetinin fiyatını değiştirmeyen bakanlık aldığı yüzdeyi artırdı

Çevre Bakanlığı market poşetlerinden alınan geri kazanım katkı payının devlete akan kısmına 1 kuruş zam yapıp marketlerin payını 1 kuruş düşürerek 2021 yılında da market poşetlerinin 25 kuruştan satılmasını sağladı. Yeni düzenlemeyle birlikte devletin 25 kuruşluk poşetten aldığı pay yüzde 75.25'ten yüzde 91.33'e çıktı. Kamu payını sadece 1 kuruş artıran iktidar, bütçeye 20 ila 25 milyon lira civarında ilave para elde edecek.

Sözcü’den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Kanunu uyarınca 2021 yılında alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirledi. Yayımlanan bakanlık tebliği ile marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşetlerden (plastik alışveriş torbaları) Çevre Bakanlığına aktarılacak geri kazanım payı tutarı poşet başına 18 kuruştan 19 kuruşa çıkarıldı.

1 kuruş düşürüldü

Ancak 17 Aralık'ta Çevre Bakanlığı başkanlığında yapılan plastik poşet komisyonu toplantısında 25 kuruşluk poşete zam yapılmama kararı alındığı için artan pay poşet fiyatına yansıtılmadı. Bunun yerine marketlerin payı 1 kuruş düşürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılında yaklaşık 1.5 milyar adet poşetin paralı satıldığını açıklamıştı. 2020 yılında 25 kuruşa satılan toplan poşet sayısı açıklanmadı. Ancak, satılan poşet sayısının 2019'a yakın seyrettiği tahmin ediliyor. 2021'de de bu sayının çok artmayacağı düşünülüyor.

Zam yapılmamasına rağmen devletin poşet kazancı her yıl artarak devam ediyor. 2019 yılında 25 kuruşluk poşetin yüzde 75.25'i vergi dahil olmak üzere devletin kasasına giderken 2021 yılında bu oran yüzde 91.25'e çıktı.

25 milyon kazanacak

Marketlerin poşetten aldığı pay ise yüzde 24.75'ten yüzde 8.75'e düştü. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, 2019 yılında 25 kuruşluk poşetten devlet, KDV dahil yaklaşık 282 milyon lira para kazanırken, marketlere de 92.8 milyon lira kalmıştı. 2020 yılında tahmini olarak devletin kazancının yaklaşık 349 milyon liraya çıktığı, 2021 kazancının ise 376 milyon liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor. Buna göre 1 kuruşluk katkı payı artışının devlete 25 milyon lira civarında ilave para getireceği hesaplanıyor.