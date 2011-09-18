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Ekonomi

Market önü manava yasak ANKARA (A.A)

18 Eylül 2011 14:27

-Market önü manava yasak ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebze-meyve ürünlerinin süpermarket önlerindeki kaldırım alanlarında sergilenmesine yasak getirdi. Kimi süpermarket yetkilileri, uygulamanın satışlarını olumsuz etkilediğini belirtirken, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ise uygulamanın doğru olduğunu savunuyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşık bir hafta önce, ana caddelerde faaliyet gösteren ve girişlerindeki kaldırım alanlarında manav reyonları bulunan süpermarketlere, reyonları market içine almaları yönünde uyarıda bulundu. Yaşanan yer darlığı nedeniyle bazı promosyonlu ürünleri getirtemediklerini kaydeden süpermarket esnafı, şu anki uygulama nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söylediler. -Büyükşehir belediyesi ve TESK kararı savundu- Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Müşaviri Avni Kavlak ise sebze meyve kasalarının kaldırımı işgal ettiği, hatta kimi yerlerde yola kadar uzandığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, bunun sonucunda özellikle büyük süpermarketlere bu konuda tebliğde bulunduklarını söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulamasını doğru bulduğunu söyledi.  Süpermarketlerin kaldırım alanlarında sebze-meyve reyonu kurmalarının yasal olmadığını ifade eden Palandöken, bu durumun kentte görsel kirliliğe yol açtığını ifade etti.

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